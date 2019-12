Buntes Plastikspielzeug, muss das sein?

Heute.at-Redakteurin und Bloggerin Christine Scharfetter erzählt von den täglichen Herausforderungen als Mama und was sie eigentlich ganz anders machen wollte.

Christine Scharfetter ist "Heute"-Redakteurin und Bloggerin auf



Instagram.com/christinescharfetter Christine Scharfetter ist "Heute"-Redakteurin und Bloggerin auf www.TheHallstand.com . Seit neun Monaten lernt sie nun immer wieder neue Grenzen in ihrem Leben als Mutter der kleinen Frankie Malou kennen.

Wie gefährlich ist Plastikspielzeug wirklich?

Wie viele andere junge Eltern war ich immer der festen Überzeugung: Bei uns wird es nie buntes, lautes - und damit unglaublich nerviges - Plastikspielzeug geben! Schließlich sehen schlichte Holzspielsachen nicht nur viel schicker aus, sie sind auch viel gesünder und umweltfreundlicher. Wirklich?Sie sehen schicker aus, davon bin ich noch immer überzeugt, aber bezüglich des zweiten Punktes habe ich heute einen anderen Standpunkt. Geändert hat sich das, als eines Tages - ganz gegen unseren Willen - ein bunter Käfer, der munter seine Lieder auf und ab trällert, bei uns eingezogen ist. So nervig Erwachsene solches Spielzeug auf finden mögen, meine Kleine liebt das Plastikteil!Kein Wunder, schließlich haben bereits so einige Studien bewiesen, dass Kinder vor allem grelle, kontrastreiche Farben wahrnehmen und interessant finden. Gut, aus Plastik müssen die Spielsachen deshalb auch nicht unbedingt sein, aber jetzt ist es eben so.Dennoch stellt sich hier die wichtige Frage: Wie ungesund ist Plastik tatsächlich? Meine Recherchen haben ergeben: Es kommt darauf an! Denn auch Holzspielsachen können für Babys gefährlich sein. Tatsächlich ist es nämlich so, dass wo Holz draufsteht, nicht immer nur der natürliche Werkstoff drinnen ist. Häufig werden die Holzspielsachen mit nicht immer unbedenklichen Farben und Lacken überzogen oder können giftigen Klebstoff enthalten. Bei unsauberer Verarbeitung besteht sogar Splittergefahr. Deshalb sollte in beiden Materialfällen sorgfältig ausgewählt und bei Plastikspielsachen unbedingt auf "Phthalat-frei" oder "PVC-frei" geachtet werden. Auch der Geruch kann ein wichtiges Indiz für die verwendeten Materialien sein.Dennoch werden wir weiterhin darauf achten, dass sich das Plastik in Frankie Malous Kinderzimmer - vor allem rund um das bevorstehende Weihnachtsfest - nicht rasant vermehrt. Mein Mädchen liebt zwar den Käfer, aber genauso viel Aufmerksamkeit schenkt sie auch ihrem Holzspielzeug.