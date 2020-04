Bürgermeister fordert Öffnung der Bundesgärten

Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig forderte am Sonntag die Öffnung der Bundesgärten. "Im Sinne des nationalen Schulterschlusses", wie er meinte.

Seit Beginn der strengen Ausgangsbeschränkungen in ganz Österreich sind die Bundesgärten in Wien geschlossen. Die dafür zuständige Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) verweigert eine Öffnung der Bundesgärten – etwa des Schönbrunner Schlossparks oder des Augartens – mit Verweis auf die Quarantäne-Bestimmungen.Das sieht Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nicht ein. "Die Wienerinnen und Wiener sind sehr diszipliniert, halten Abstand und befolgen auch strikt die Sicherheitsregelungen", so Ludwig. Daher solle man der Öffentlichkeit die wichtigen Naherholungsgebiete zugänglich machen."Im Sinne des nationalen Schulterschluss, den wir in Wien leben und den die Wienerinnen und Wiener voll und ganz mittragen, sollte die Bundesregierung nun endlich einlenken, und die Bundesgärten öffnen", forderte der Bürgermeister in einem Facebook-Post am Sonntag.