Bürgermeister hofft auf Schnelltests für Gemeinde

Für einen befristeten Zeitraum sollen sich Bürger in Ardagger auch ohne Hotline 1450 auf Covid-19 testen lassen können. Der Schnelltest muss selbst bezahlt werden.

Die Coronainfektionen sind auch gestern, Samstag, in der Gemeinde Ardagger (Amstetten) nicht weiter angestiegen. Mit 41 Fällen insgesamt blieb der Stand seit einer Woche gleich."Trotzdem beschäftigt uns in der Gemeinde das Thema Coronavirus weiter und ich hatte da heute einen hoffnungsvollen Anruf, was die Testungen anlangt. Unser Arzt Dr. Ferenc Raduly ist ja da mit einer Entwicklungsgruppe für einen Schnelltest in Kontakt und die hatten schon vor Wochen die Aufstellung einer Testeinheit in Ardagger im Auge. Einiges ist aber dazwischen gekommen. Allerdings dürften jetzt die Bestätigungen da sein, dass die Tests gut funktionieren und die Hoffnung ,lebt' wieder, dass diese Testeinheit für einen befristeten Zeitraum doch noch bei uns in Ardagger Realität wird", so Bürgermeister Johannes Pressl (VP) in seinem Blog.Geplant wäre demnach, dass sich Personen auch ohne Zuweisung durch 1450 und bei Selbstzahlung auf eine akute und ansteckende Infektion testen lassen können. Der große Vorteil wäre dann für Firmen, Organisationen und auch Privatpersonen, dass auch bei „Verdacht" Klarheit gegeben werden könnte und eine 14-tägige Absonderung bei Kontakt mit Infizierten nicht automatisch notwendig wäre.