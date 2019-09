Bürgermeister lotst Kinder als Zebra über Schutzweg

Witzige Aktion von SP-Bürgermeister von Robert Weber: Als Zebra verkleidet führte er die Kinder über den Schutzweg.

"Safety first" – unter diesem Motto ließ sich die SPÖ in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) etwas Witziges einfallen: Für ein Fotoshooting zum Schulstart marschierte Bürgermeister Robert Weber als Zebra verkleidet über den Schutzweg, lotste die Kinder sicher über die Straße.



Der Spruch dazu: "Wenn's um die Sicherheit der Kinder geht, werde ich zum Zebra". Eines der Sujets erinnert dabei auch an das berühmte Beatles-Album Cover "Abbey Road". (nit)