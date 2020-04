Bürgermeister Ludwig lädt am 1. Mai zur Online-Feier

Ein voller Rathausplatz ist derzeit aufgrund von Corona nicht möglich, die Ansteckungsgefahr wäre zu groß. Die SPÖ Wien feiert deshalb am 1. Mai im Netz.

Der Maiaufmarsch auf dem Wiener Rathausplatz kann am Freitag, 1. Mai, wegen der Corona-Krise heuer nicht stattfinden. Gefeiert wird aber trotzdem, damit sich keiner ansteckt aber nur per Livestream im Netz.• Ab 10.30 Uhr wird am 1. Mai 2020 gefeiert und zwar im Fernsehen auf W24 und auf allen Online Kanälen (Facebook, Instagram) der SPÖ Wien.• SPÖ-Wien-Chef und Bürgermeister Michael Ludwig hält traditionell eine Rede zum ersten Mai, diese wird natürlich live übertragen. Los gehen wird es kurz nach 10.30 Uhr.• Am Nachmittag gibt es auf W24 und den Online-Kanälen dann einen Live-Stream mit Bands und Musikern - als Ersatz für das abgesagte Maifest im Wiener Prater.Schon heute lädt die SJ Wien zum "Fackelzug": Dieser wird virtuell auf Facebook und Instagram am Donnerstag ab 20 Uhr stattfinden.Lustig: Auf der Homepage der SPÖ Wien gibt es Bastelanleitungen für Papiernelken und Transparente zum Ausdrucken, so soll bei den roten Fans Stimmung für den ersten Mai aufkommen. Alle Infos gibt es auf der Seite der SPÖ Wien