19.11.2019 5:31 Burgtheater-Chefin putzte bei Wutanfällen

Ex-Burg-Chefin Stantejsky vor Gericht. Bild: Sabine Hertel

Nicht um die Burg will die langjährige Kulturmanagerin Silvia Stantejsky ein Fehlverhalten bei sich selbst erkennen – auch am zweiten Tag ihres Prozesses am Wiener Landesgericht nicht.