21.04.2020 14:00 Bursch (15) bei Unfall mit Moped schwer verletzt

Symbolfoto eines Christophorus-Hubschraubers. Bild: Thomas Lenger

In Sitzendorf an der Schmida (Bezirk Hollabrunn) stürzte am Dienstag ein 15-Jähriger mit seinem Moped, musste ins Spital geflogen werden.