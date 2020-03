Bursch (17) raubt Frau aus, tritt Polizist ins Gesicht

Mit einem Messer überfiel am Mittwoch ein Dominikaner (17) eine Frau (49) in Zeiselmauer (Bezirk Tulln) auf offener Straße, attackierte nach der Festnahme einen Polizisten.

Bewaffneter Raubüberfall am helllichten Mittwoch in Zeiselmauer: Gegen 14:45 soll ein 17-jähriger Dominikaner, der in Wien-Favoriten wohnt, auf offener Straße eine 49-jährige Einheimische mit einem Messer (Klingenlänge ca. 20 cm) bedroht und sie dadurch laut Polizei zur Herausgabe eines mittleren zweistelligen Eurobetrages genötigt haben.Ein 26-Jähriger beobachte den Vorfall, holte sein Handy heraus und wollte den Burschen für die Polizei fotografieren. Der Bursch dürfte ihm dann aber das Handy aus der Hand geschlagen haben, hatte sich aber offensichtlich den Falschen ausgesucht. Der 26-Jährige sorgte dafür, dass der Bursch nicht davonlaufen konnte und übergab ihn der alarmierten Polizei.Der 17-Jährige wurde auf die Polizeiinspektion Tulln gebracht, bei der Durchsuchung trat er dort einem Polizisten ins Gesicht. Dennoch wurden sowohl Messer als auch das gestohlene Geld gefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte machte bei seiner Einvernahme keine Angaben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in die Justizanstalt Wien eingeliefert.