Burschen (20) randalierten im Vollrausch in Brunn

Betrunken und mit Medikamenten intus brachen zwei 20-Jährige in Brunn am Gebirge ein und zerstörten wahllos Gegenstände in der Marktgemeinde – 5.600 Euro Schaden.

Eine Spur der Verwüstung hinterließen zwei 20-Jährige im Dezember in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling). Die beiden richteten im Rausch Schaden in der Höhe von rund 5.600 Euro an. Eine Sofortfahndung verlief damals negativ, jetzt konnte die Polizei sie aber doch ausforschen und vorläufig festnehmen.Am 15. Dezember waren die beiden gegen 3:00 Uhr in einem Verkaufsstand in Brunn eingebrochen und hatten daraus einen Christbaum gestohlen. Mit dem Baum zerschlugen sie im Bereich einer Fußgängerunterführung unter der Südbahn dann eine Glasscheibe. Dort ließen sie den Christbaum zurück und gingen in Richtung Bahnhof weiter.Dabei stahlen sie von einem abgestellten Winterdiensttraktor zwei Schaufeln und zerstörten damit fünf Scheiben des Traktors. Anschließend gingen sie weiter und zerstörten ein Verkehrszeichen. Am Bahnhofsvorplatz fanden die beiden damals noch unbekannten Täter ein geparktes Moped, welches sie umtraten und beschädigten.Danach begaben sich die beiden zu dem überdachten Fahrradabstellplatz des Bahnhofes und zerstörten dort ein Glaselement des Daches. In der Folge zerstörten sie auch am Bahnsteig noch ein Fenster. Am Bahnsteig ließen sie die beiden Schaufeln zurück und beendeten ihren Zerstörungswahn.Die Ermittlungen wurden dann von Bediensteten der Polizeiinspektion Brunn am Gebirge geführt. Durch die umfangreichen Erhebungen, Zeugenbefragungen und Spurenauswertung konnten die zwei 20-jährige Männer aus dem Bezirk Mödling ausgeforscht werden.Ein Beschuldigter zeigte sich teilweise geständig, während der zweite Beschuldigte voll geständig war. Die beiden dürften während der Tat unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten gestanden sein. Sie wurden der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt.