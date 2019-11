Burschen beim Stehlen von Moped erwischt

In Gloggnitz wurden zwei Burschen (15 und 17 Jahre) beim Stehlen eines Mopeds erwischt. Die Polizei konnte ihnen in der Folge zahlreiche weitere Diebstähle nachweisen.

Ein Beamter der Gloggnitzer Polizei bemerkte am Montag gegen 7:50 Uhr außer Dienst zwei Jugendliche, die gerade ein Moped vom Bahnhof wegschoben. Weil ihm die Situation verdächtig vorkam, informierte er seine Kollegen – und tat gut daran.Die Polizisten konnten die zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren, beide aus dem Bezirk Neunkirchen, auf einem Feldweg anhalten. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass sie das Moped beim Bahnhof gestohlen hatten. Die beiden Beschuldigten zeigten sich dazu geständig.Aufgrund der Ermittlungen konnten den beiden Teenagern auch drei Einbruchsdiebstähle in einen Gastronomiebetrieb in Gloggnitz in den vergangenen Wochen, die sie gemeinsam mit zwei weiteren Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren, begangen haben sollen, zugeordnet werden.Bei den Einbrüchen wurden ein geringer dreistelliger Eurobetrag und Getränke gestohlen. Weiters konnte den Beschuldigten noch die Beschädigung von Warndreiecken, die zur Absicherung eines Schutthaufens gedient haben, im Gemeindegebiet von Gloggnitz zugeordnet werden. Die vier Beschuldigten zeigten sich geständig und werden der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt.