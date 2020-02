Burschen in Wien wegen 10 Euro mit Pistole bedroht

Beamte der WEGA nahmen am Donnerstag in Wien-Landstraße zwei Jugendliche fest, die zwei Burschen mit einer Waffe bedroht und Geld geraubt haben sollen.

Ein 15-jähriger Serbe und ein 16-jähriger Österreicher sollen am Donnerstag zwei Burschen (14 und 15 Jahre alt) auf dem Heimweg mit einer Pistole bedroht und 10 Euro geraubt haben.Nachdem die Opfer in der Polizeiinspektion Fiakerplatz Anzeige erstatteten, wurde eine Fahndung nach den zwei Verdächtigen eingeleitet.Dabei konnten Beamte der WEGA die beiden Jugendlichen in der Erdbergstraße beobachten und schließlich auch erfolgreich festnehmen.Bei einer Durchsuchung der Bekleidung konnten das geraubte Geld und eine schwarze Gasdruckpistole mit sechs Patronen sichergestellt werden.Die Tatverdächtigen wurden in eine Justizanstalt gebracht, berichtet die Polizei.