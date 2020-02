Bus muss Vollbremsung machen: Drei Verletzte

Ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus hat Samstagvormittag in Wels (Oberösterreich) einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Drei Personen wurden verletzt.

Drei Verletzte ins Klinikum Wels

Ein Linienbus musste im Kreuzungsbereich der Thalheimer- bzw. Doktor-Koss-Straße mit der Doktor-Salzmann-Straße, der Dragonerstraße und dem Kaiser-Josef-Platz in der Welser Innenstadt stark abbremsen, weil vermutlich ein Auto in den Kreuzungsbereich eingefahren ist oder diesen überquert hat.Im Bus kamen daraufhin mehrere Fahrgäste zu Sturz und zogen sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.Drei Personen mussten vom Rettungsdienst sowie vom Notarzt erstversorgt und in weiterer Folge ins Klinikum Wels eingeliefert werden. Die Feuerwehr stand ebenso kurzzeitig im Einsatz. Der Kreuzungsbereich war rund eine Stunde lang blockiert.Nachdem der digitale Fahrtenschreiber ausgelesen wurde, konnte der Kreuzungsbereich wieder für den Verkehr freigegeben werden.