Bushido über Lanz: 'Das ist ein Dreckssch***z, Alter'

Die Beziehung zwischen Moderator Markus Lanz und Rapper Bushido wird wohl nie eine harmonische werden. Im Gegenteil. Der Musiker legt nun nach.

Klare Ansage

Vor sechs Jahren war Bushido zu Gast bei Lanz in seiner Talkshow. Der Rapper glaubte damals, dass es in der Sendung um den Bambi gehen würde, denn er damals für "Integration" bekommen hatte. In der Show selbst meinte Bushido dann, dass er hinters Licht geführt wurde. Denn er wurde wegen seiner teils frauenverachtenden und homophoben Texte attackiert.So trat die Kabarettistin Gabi Decker als Schirmherrin der Berliner Schwulenberatung auf und konfrontierte den Rapper mit seinen eigenen Texte. Bushido versuchte sich zu verteidigen: "Wenn ich so was sage, dann hab' ich doch nix gegen Homosexuelle oder wie die Leute ihre Sexualität leben." Das sei nun mal der Slang der Straße.Auffällig: Immer kurz bevor die Luft bei den Talkgästen drohte auszugehen, schien Markus Lanz bewusst nachzusticheln. Selbst als Peter Maffay, der ebenfalls in der Sendung zu Gast war, meinte, dass man Bushido eine Chance geben müsse, wurde er gekonnt ignoriert. Der Rapper warf daraufhin Lanz vor, er wolle ihn bloßstellen.Scheinbar hat der Rapper die Aufzeichnung bei Lanz noch immer nicht ganz verarbeitet. Denn auf der Streaming-Plattform "Twitch" war er zuletzt Gast bei dem Youtuber Knossi. Dort redete er offen über seine Fehde mit Capital Bra, seinen Kindern und auch über seine Eltern.Doch plötzlich kippte die Situation, als Markus Lanz angesprochen wurde. Denn Knossi zeigte sich überrascht und fragte scherzhaft, ob er sich denn bei dem Talkshowmaster auch so geöffnet habe. Die klare Antwort von Bushido: "Markus Lanz? Was ist mit Markus Lanz? 'Hättest du da auch so geredet?' Im Leben nicht, das ist doch ein richtiger Drecksschwanz, Alter. Ohne Witz. Brauchst mir gar nicht so kommen, mit dem hab ich noch ne Rechnung offen, Alter." Klar ist also: Ein Happy End wird es zwischen den beiden nicht mehr geben.Hier ein Zusammenschnitt der Sendung: