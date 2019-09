Bushidos Ehefrau lobt Erzfeind ihres Mannes

Der Rapper Bushido hat nur mehr wenige Personen, die hinter ihm stehen. Einer der ersten, der ihm den Rücken gekehrt hat war Kay One.

Aktuell scheint Bushido die ganze Welt gegen sich zu haben. Besonders die Rap-Szene wendet dem ehemaligen Deutschrap-König den Rücken zu. Dennoch möchte der 40-Jährige zeigen, dass er es immer noch drauf hat und niemanden braucht, um die Szene aufzumischen. Am Freitag soll bereits die erste Single des kommenden Albums "CCN4" veröffentlicht werden.



Viele vermuten, dass es sich bei dem Song um einen Diss gegen einen anderen Rapper handelt. Überraschend wäre es nicht, da die Vorgänger-Alben von Beleidigungen gegenüber anderen Musikern nur so strotzten.



Der netteste Rapper?



Interviews zum Album möchte Bushido keine geben. Dafür gab er auf Instagram seiner Fangemeinde die Möglichkeit ihm Fragen zu stellen. Laut eigenen Angaben hätten ihn bereits nach 10 Minuten über 45.000 Nachrichten erreicht. Dabei erklärte er, dass er besonders zu seinen ehemaligen Label-Schützlingen Capital Bra und Samra gar kein gutes Verhältnis habe. Dafür äußerte er sich positiv gegenüber Shindy, Massiv und dem Wiener Rapper Raf Camora.



Auch seine Frau, Anna-Maria Ferchichi beantwortete Fragen auf Instagram. Und besonders eine Antwort überraschte die Fans. So wurde sie gefragt, welcher der sympathischste Rapper in ihrem Haus war, außer Bushido. Sie meint darauf: "Kay". Damit meint sie wohl keinen geringeren als den ehemaligen Bushido-Schützling Kay One.



Bruch einer Freundschaft



Heutzutage schenken sich aber die zwei Rapper wenig. Anfang 2012 kam es zum großen Bruch zwischen Bushido und Kay One. Kurz danach warf man Kay One in mehreren Songs Pädophilie vor. Laut eigener Aussage hätte man ihn immer wieder nach Auftritten mit Messern bedroht.



Ein Jahr darauf war Kay One zu Gast bei Stern TV und sorgte für Aufsehen, als er über Mafiaangelegenheiten und den Abou-Chaker-Clan auspackte. Der Rapper meinte, er habe sich deshalb von Bushidos Label getrennt. Seitdem steht Kay One unter Polizeischutz.