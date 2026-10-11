i Bushidos Frau plant Eingriff am Körper Instagram Mit 21 erste OP "Große Veränderung" Bushidos Frau will neue Brüste Die Ehefrau von Rapper Bushido trägt seit über 20 Jahren Brustimplantate. Nun steht ein Wechsel an - und damit eine große Entscheidung. Von Heute Entertainment 11.10.2026, 09:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Anna-Maria Ferchichi (44) steht vor einer radikalen Veränderung. Seit mehr als 20 Jahren gehört eine üppige Oberweite zu ihrem Erscheinungsbild - doch damit könnte bald Schluss sein.

Die Achtfach-Mama ließ sich mit 21 Jahren, nach der Geburt von Sohn Monty, erstmals die Brüste vergrößern. Ihre aktuellen Implantate trägt sie bereits seit 14 Jahren. Nun müssen diese ausgetauscht werden.

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Die brünette Beauty spielt erstmals mit dem Gedanken, sich die Brüste verkleinern zu lassen - von Doppel-D auf Körbchen B. "Zum ersten Mal spiele ich wirklich mit dem Gedanken, deutlich kleiner zu gehen", schreibt die Influencerin ihren einer Million Followern auf Instagram.

KI-Bild zeigt die neue Silhouette

Damit die Fans keinen allzu großen Schock bekommen, hat Anna-Maria ein KI-generiertes Vergleichsbild veröffentlicht. "Ich finde diese Silhouette an mir wunderschön", gesteht die ehemalige Dubai-Auswanderin.

Doch ganz ausgeräumt sind die Zweifel nicht. Die Ehefrau von Bushido (47) fragt sich, ob sie sich nach so vielen Jahren mit einem komplett anderen Körpergefühl wirklich wohlfühlen würde.

Weitere Operationen wären nötig

Ein weiteres Problem: Die Brustverkleinerung wäre nicht die einzige Schönheits-OP. Auch eine Bruststraffung wäre dann wohl nötig - mit allem, was ein weiterer Eingriff an Narben und Risiken mit sich bringt.

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Für die Influencerin läuft deshalb alles auf eine grundsätzliche Frage hinaus: "Nutze ich den ohnehin anstehenden Wechsel für eine große Veränderung oder bleibe ich einfach bei der Größe, die seit so vielen Jahren zu mir und meinem Körper gehört?" Eine Entscheidung, die nur sie selbst treffen kann.