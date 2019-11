Bushidos Kinder zeigen Fler nach Disstrack an

Der Beef zwischen Bushido und Fler geht in die nächste Runde. Und ab jetzt wird es richtig untergriffig.

Text wird Thema für Rechtsanwälte

Seit mittlerweile 20 Jahren herrscht böses Blut zwischen den beiden Rappern. Klar ist: Beste Freunde werden die zwei nicht mehr. Das ist spätestens seit dem letzten Track von Fler sicher.Nachdem Bushido seinen ehemaligen Kollegen in seiner Single attackiert hat, reagierte dieser spontan mit einem Disstrack den er ohne Ankündigung auf Youtube hochgeladen hat. Mittlerweile befindet sich der Song auf den Charts der Plattform auf Platz 1. Grund dafür ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Text, bei dem man öfters zwei Mal hinhören muss. Und zwar nicht aufgrund einer Undeutlichkeit, sondern weil man sich die Frage stellt: "Hat er das gerade wirklich gesagt?"Besonders untergriffig wird es in der zweiten Strophe. Dort rappt Fler:Hintergrund dieser Zeile ist die Vergangenheit von Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi. So war sie zuvor mit dem Fußballer Pekka Lagerbloom verheiratet. Sie war zudem mit Mesut Özil und auch mit ÖFB-Kicker Marko Arnautovic zusammen. Bushidos Mutter verstarb zudem im Jahr 2013. Eine Zeile die definitiv weit unter die Gürtellinie geht.Die Folgezeile wird nun offenbar zum Thema fürs Gericht. Denn Fler rappt dort:Auf Instagram postete der Rapper am Montag ein Foto, auf dem ein Schreiben eines Rechtsanwalts zu sehen ist. Bei den Klägern handelt es sich um die vier Kinder von Bushido und Anna-Maria Ferchichi. In dem Brief wird erklärt, dass "es sich sowohl rechtlich als auch moralisch verbietet, diese (...) zu dissen". Auch wird geschrieben, dass es sich dabei um die leiblichen Kinder des Rappers handle.Fler scheint die Anzeige mit Humor zu nehmen und reagierte auf Instagram mit mehreren Lach-Smileys.