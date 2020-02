Bushidos Luxus-Villa wird jetzt zwangsversteigert

Gemeinsam mit Arafat Abou-Chaker baute Bushido ein Anwesen. Die Villa ist das Einzige, was die beiden noch verbindet. Und auch das soll sich demnächst ändern.

Aus Freunden wurden Feinde

In Kleinmachnow steht ein prunkvolles Gebäude, das aber eher an eine Grusel-Villa aus Horrorfilmen erinnert. Denn niemand wohnt in dem Anwesen vor den Toren Berlins. Das sollte sich aber demnächst ändern.Nein, weder Bushido noch Abou-Chaker kehren zurück in das Haus. Nach dem Streit von vor zwei Jahren wollen die zwei nichts miteinander zu tun haben. Vor allem der Rapper scheint sich von seiner Vergangenheit lösen zu wollen. Schon im November vergangenen Jahres strebte er eine Zwangsversteigerung an. Abou-Chaker hingegen legte eine Beschwerde ein. Diese wurde aber vom Landgericht Potsdam abgewiesen.Jetzt soll der Wert des Anwesens ermittelt werden. Klar ist: Mehrere Millionen wird man wohl hinblättern müssen, wenn man die Bushido-Villa kaufen möchte. Erst im Juli ist aber mit einem Versteigerungstermin zu rechnen.Arafat Abou-Chaker und Bushido waren jahrelang beste Freunde. Arafat war bei der Hochzeit des Rappers mit Anna-Maria sogar sein Trauzeuge. Das änderte sich 2018 schlagartig. Bushido machte per Facebook "Schluss". Einige Wochen später hieß es, der Clanführer hätte geplant, Bushidos Frau und Kinder zu entführen. Im November kam es zu einer Razzia, im Jänner wurde Abou-Chaker verhaftet, kurz danach aber wieder freigelassen.