i Rapper und Juror Bushido Anis Ferchichi IMAGO/Panama Pictures Drama bei Rapper-Familie Alles abgesagt! Sorge um Bushidos Tochter Bushido und Anna-Maria mussten ihren Schottland-Urlaub absagen. Tochter Naima brach sich beim Spielen den Arm und musste ins Krankenhaus. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 08:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Familie von Rapper Bushido (bürgerlich Anis Ferchichi) und seiner Frau Anna-Maria kommt einfach nicht zur Ruhe. Eigentlich hatten die beiden geplant, mit ihren Kindern nach Schottland zu reisen. Doch daraus wurde leider nichts.

Kurz vor der geplanten Abreise ereignete sich ein Unfall: Die vierjährige Tochter Naima stürzte von einer Trampolin-Stiege und verletzte sich dabei schwer am Arm. Naima fiel so unglücklich, dass sie sich den Arm brach.

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Wie RTL.de berichtet, musste die Familie mit Naima sofort ins Krankenhaus. Das Mädchen bekam einen Gips. Anfangs war sie sogar stolz auf ihren eingegipsten Arm, doch nach zwei Tagen hatte sie genug davon.

Fast alle Kinder krank

Als ob das nicht schon genug wäre, traf es die Familie gleich mehrfach. "Ja, es war Land unter an diesem Donnerstag", erzählte Anna-Maria in ihrem Podcast. Fieber, Erbrechen und Erkältung – fast alle Kinder der Großfamilie waren krank.

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Der lang geplante Schottland-Urlaub musste daher komplett abgesagt werden. Statt entspannter Familienzeit hieß es für Bushido und Anna-Maria: Pflegen und Trösten im heimischen Krankenlager.