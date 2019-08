Cabrio gegen Pkw: 2 Tote und ein Schwerverletzter

Tragödie am Montagabend in Möllersdorf (Baden): Ein Cabriolenker krachte in den Wagen einer Mutter - beide Lenker starben, ein 15-Jähriger wurde schwer verletzt.

Tragödie am Montag im Bezirk Baden: Ein Cabrio-Fahrer kam aus ungeklärter Ursache auf die andere Fahrbahnseite, krachte frontal in das Auto einer Frau.



Beide Lenker wurden eingeklemmt, herausgeschnitten und reanimiert. Doch die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos: Die Mutter und der Cabrio-Lenker starben noch am Unfallort. Die Frau hatte noch ihren 15-jährigen Sohn am Beifahrersitz, er überlebte schwer verletzt, wurde per ÖAMTC-Notartzhubschrauber Christophorus 3 ins Meidlinger Unfallkrankenhaus geflogen.



Rettung, Hubschrauber, Polizei und Feuerwehren standen im Einsatz. Die Aufräumarbeiten sind im Gange. (Lie)