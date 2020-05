Cabrio landet nach Überschlag auf Dach

In Kirchberg in Tirl kam es am Dienstag zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Eine 45-Jährige touchierte mit ihrem Cabrio einen Leitpflock und überschlug sich.

Eine 45-Jährige aus Kirchberg in Tirol war gegen 17.30 Uhr mit ihrem VW Beetle Cabrio auf der Gemeindestraße "Brixentalerstraße" in Richtung Brixen unterwegs.Aus bisher unbekannter Ursache touchierte die Frau im Ortsteil Spertendorf in einer leichten Linkskurve mit dem Auto einen Leitpflock aus Metall.Dadurch wurde das Cabrio rechtsseitig ausgehoben und überschlug sich, bevor es in weiterer Folge nach etwa 20 Metern auf der Fahrbahn am Dach liegend zu Stillstand kam.Die 45-jährige Lenkerin wurde verletzt, konnte das Autowrack aber selbstständig verlassen. Sie wurde nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.Nachdem das total beschädigte Unfallfahrzeug von der Feuerwehr Kirchberg beseitigt worden war, konnte die Straße um 18.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.