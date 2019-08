In diesem Café muss man fürs Handyladen zahlen

Im Café Woerner in München blechen Gäste nicht nur für eine zweite Gabel – sie werden auch fürs Handy aufladen zur Kasse gebeten.

Abzocke oder zu recht? In drei Filialen vom Café Woerner's kassiert Chef Peter Wörner 1,50 € extra, wenn der Gast ein zweites Besteck – zum Beispiel eine Gabel braucht. Aber jetzt kommt es noch teurer: Handy-Aufladen im Café Woerner kostet 50 Cent extra.Der Wirt ließ dafür eigens ein Schild anfertigen und im Café aufstellen. Darauf schreibt der Gastwirt "Liebe Gäste, hier können Sie ihr Handy für 50 Cent aufladen".Die Münchner Abendzeitung recherchierte nach und fand heraus: Tatsächlich kostet laut Eon-Studie 100 Mal Handyaufladen nur gesamt 60 Cent. Ein einzelner Ladevorgang eines Handys – (berechnet für ein iPhone 6) kostet exakt 0,236 Cent.Da sind 50 Cent dann doch ein bisserl teuer, zumal nicht jedes Handy von den Gästen einen komplett leeren Akku haben dürfte. Café-Haus-Chef Peter Wörner sieht das anders: Einem Gast, der sich kürzlich in einer Filiale das Handy aufgeladen hatte, sagte er: "Das ist der normale Preis in München. Das machen alle so". (isa)