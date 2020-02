Caitlyn Jenner freut sich auf's "Dschungelcamp"

Der mittlerweile zur Frau umoperierte Vater von Kylie und Kendall Jenner geht fürs britische TV in den australischen Busch.

Die 70-jährige Multimillionärin wird ab 17. November auf dem britischen Sender ITV als Kandidatin bei "I'm A Celebrity" für Quote sorgen. Gemeinsam mit zahlreichen außerhalb Großbritaniens eher unbekannten "Promis" wird sie die nächsten zwei Wochen um den Titel Dschungelkönigin oder -könig kämpfen.Viele Fans fragen sich, warum sich der Reality-TV-Star, dessen Vermögen auf über 100 Millionen Dollar geschätzt wird, die Zurschaustellung im Dschungelcamp überhaupt antut? In einem Interview kurz vor dem Einzug ins Camp, gab Caitlyn an, sich auf eine Auszeit von ihrer berühmten Familie zu freuen.Außerdem hat sie schon Erfahrung im Dschungel sammeln können. Vor ihrer Geschlechtsumwandlung nahm sie im Jahr 2003 noch als Bruce Jenner in der US-Version von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" teil. Sie sei sehr geschickt in Dingen wie Wasser kochen sagte sie stolz. Sie wolle sich deswegen im Camp nützlich machen und außerdem mit ihrer freundlichen, verbindenden Art unter den Kandidaten für gute Laune sorgen. "Ich bin definitiv ein Friedensstifter und bringe glaube ich die Leute zusammen".Ob das wirklich zutrifft und wie sich Jenner im Dschungel schlagen wird, sieht das britische TV-Publikum ab dem 17. November auf ITV.