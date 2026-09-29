i "California High School": Dennis Haskins (re.) mit Lark Voorhies, Tiffani-Amber Thiessen und Dustin Diamond. imago images/Everett Collection Trauer um Serien-Star "California High School"-Star Dennis Haskins gestorben Dennis Haskins, bekannt als Direktor Belding aus der 90er-Erfolgsserie "California High School", ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 12:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dennis Haskins hat als Direktor Richard Belding in der Kultserie "California High School" (im US-Original „Saved by the Bell“) in den 1990er-Jahren Fernsehgeschichte geschrieben.

Nun ist der Schauspieler im Alter von 75 Jahren verstorben. Sein langjähriger Agent Jay Schachter bestätigte dies gegenüber "Variety". Die genaue Todesursache wurde nicht genannt.

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Ein Publikumsliebling verabschiedet sich

„Es ist ein tragischer Verlust. Jeder mochte Mister Belding, und diejenigen, die Dennis kennenlernen durften, mochten ihn sogar noch mehr. Er war ein großartiger Mensch und hat seine Fans wirklich absolut geliebt. Egal in welcher Situation, er hat sich immer Zeit für sie genommen“, teilte Schachter mit, wie "l'essentiel" berichtet.

Haskins verkörperte von 1989 bis 1992 den verständnisvollen Direktor der Bayside High in Kalifornien und war in fast 90 Folgen der Sitcom zu sehen. Seine Figur, regelmäßig überfordert von den Streichen der Schüler rund um Zack Morris, A.C. Slater und Screech, wurde zum Markenzeichen der Serie.

Auch die Schauspieler Tiffani-Amber Thiessen ("Beverly Hills 90210"), Elizabeth Berkley ("Showgirls") und Mario Lopez ("Nip/Tuck") feierten mit der Serie seinen Durchbruch.

Karriere über die Kultserie hinaus

Dennis Haskins schlüpfte mehrfach in die Rolle des Direktors Belding – unter anderem in „Saved by the Bell: The New Class“, "Victorious" und im Fernsehfilm „Saved by the Bell: Hawaiian Style“. Später war er u.a. in Serien wie "How I Met Your Mother" (als Richter), "Mad Men" oder "New Girl" zu sehen.

Die Bar "Dimples Karaoke" in Burbank, Kalifornien, die Haskins regelmäßig besuchte, gedachte seiner ebenfalls mit einem Beitrag auf Instagram.