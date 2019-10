Call of Duty: Mobile für Android und iOS gestartet

Der Kult-Ego-Shooter ist ab sofort auch auf Mobilgeräten verfügbar. Gratis, aber mit Mikrotransaktionen. Und technischen Problemen.

Fans von Multiplayer-Shootern fiebern derzeit dem Release vonentgegen, das am 25. Oktober erscheint. Wer sich die Zeit bis zum nächsten "vollwertigen" CoD vertreiben will, kann aber schon jetzt einen neuen Teil der Serie zocken.Zugegeben, es handelt sich nicht um einen Titel für Konsolen oder PC, sondern um ein Mobile-Game, das auf Android und iOS läuft und vorwiegend über den Touchscreen gesteuert wird. Die Anwendung ermöglicht am kleinen Bildschirm viele aus den großen Vorbildern bekannte Spielmodi, darunter Team Deathmatch, Domination, Gun Game, Search and Destroy, Battle Royale und Zombies. Die Maps dürften Zockern aus den bisherigen Titeln bestens vertraut sein, die Spezialfähigkeiten aus Black Ops 4 lassen sich aktivieren und sogar Voice-Chat wird unterstützt. Geld muss man für das Grundgerüst nicht bezahlen, das Spiel finanziert sich aber über Mikrotransaktionen. Wer Echtgeld ausgibt, kann aber schneller aufleveln und Ausrüstungsgegenstände freischalten.Derzeit unterstützt die App keinen externen Controller, was einen zwiespältigen Eindruck hinterlässt. Denn auf der einen Seite ist ein fairer Wettbewerb nur möglich, wenn sich niemand durch Gamepad oder Maus und Tastatur einen Vorteil verschafft. Andererseits ist die Steuerung über den Touchscreen vor allem für Serienveteranen sehr ungewohnt und wenn es eine andere Option gäbe, würden wir einen Ego-Shooter nicht freiwillig per Touch-Eingabe spielen. Fest steht, dass durch technische Tricks wie die Emulation eines Android-Geräts auf dem PC schon jetzt Call of Duty: Mobile mit externer Hardware gespielt werden kann.Wer den mobilen Shooter selbst ausprobieren will, sollte etwas Geduld mitbringen: Der enorme Ansturm auf Call of Duty: Mobile sorgt bei vielen Spielern für Probleme, etliche klagen auf Reddit darüber, nicht über den Titelscreen hinaus zu kommen. Jene, die das Spiel starten konnten, mussten außerdem feststellen, dass die Lobbies derzeit vor allem mit computergesteuerten Bots gefüllt werden. Rekordverdächtige Abschussquoten sollte man also nicht zu laut bejubeln.