Calle Libre Festival geht ins Finale

Am Samstag endet offiziell das Streetartfestival "Calle Libre" in Wien. Sogar die Rückwand eines Würstelstands am Naschmarkt hat sich verwandelt.

Das Kunstfestival geht dem Ende zu: In der Kichberggasse ist ein Bild von Kindersoldaten gegenüber eines Spielplatzes entstanden, gegenüber einer Burschenschaft in der Mauthausengasse ein feministisches Kunstwerk und die Fassade eines Hostels am Hauptbahnhof wurde bunt. Auf dem Wandrücken der Würstelinsel am Naschmarkt entstand in dieser Woche auch das Kunstwerk des 30-jährigen Ener Konings aus Bergen (Norwegen). Seine selbstgestalteten Collagen stellen meistens Frauen dar. Die Bilder entstehen aus dem zusammen- und übereinanderkleben von zahlreichen Papierstücken.Das Festival endet am Samstag, den 10. August mit einem großen Closing-Event in der Festivalzentrale im Wien Museum.Rip-Off-Crew (Österreich)Mauthausgasse 91050 WienUrku (Ecuador)Sonnwendgasse 111100 WienHuariu (Portugal)Kichberggasse 171070 WienSam el Greco (Argentinien)Westbahnhofgelände 221150 WienTen Hundred Deadbeat Hero (USA)Schlingermarkt1210 WienFitz (Uruguay)Jurekgasse 341150 WienAlvaro Okua (Spanien)Margaretenstraße 91040 WienSeth (Frankreich)Missindorfstraße 91040 WienReskate Studio (Spanien)Wien MuseumMaderstraße 21040Vitaly Agapeyev (Ukraine)Lerchenfelder Gürtel 9-111160 WienFriend, Ruin, Perkup (Österreich)Am Hundsturm 11050 WienEner Konings (Norwegen)Neulerchenfelderstraße 271160 WienKyros (Österreich)Stiegengasse 15Kindergarten1060 WienBifido (Italien) und Javoba Niepoort (Dänemark)Donaukanal, Salztorbrücke1020 Wien (no)