Cameron Douglas legt intime Lebensbeichte ab

Der Sohn von Michel Douglas veröffentlicht seine Autobiografie "Long Way Home" und berichtet von Drogenexzessen und seiner Haftstrafe.

Cameron Douglas (40) war total am Ende. Mit 13 machte er seine ersten Erfahrungen mit Marihuana, mit 17 probierte er Heroin. Immer tiefer rutschte der Sohn von Hollywood-Star Michael Douglas (75) in den Drogensumpf. Ein Bruch mit der Familie und ein jahrelanger Aufenthalt im Gefängnis markierten die Tiefpunkte in seinem verpfuschten Leben.Erst die Krebserkrankung seines Vaters ließ ihn umdenken. Mittlerweile stehen sich die beiden näher als zuvor. Seine traurige Geschichte erzählt Cameron nun in der Autobiografie "Long Way Home", die am 21. Oktober erscheint.