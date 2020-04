Camper-Konvoi mit 166 Touristen passiert Italien

Ein Konvoi von 166 Camping-Touristen in 91 Fahrzeugen hat per Fähre von Griechenland auf Italien übergesetzt. Die Touristen saßen zuvor aufgrund der Corona-Krise in Griechenland fest.

Eine Gruppe von 166 Touristen verschiedener Nationalitäten ist am späten Freitagnachmittag mit einer Fähre aus Griechenland in der italienischen Hafenstadt Ancona angekommen. Die Touristen waren mit ihren insgesamt 60 Wohnmobilen und 31 Autos zuvor aufgrund der Corona-Krise in Griechenland gestrandet gewesen.Da der Passagierverkehr zwischen Italien und Griechenland eingestellt ist, reisten Touristen mit Sondergenehmigungen der italienischen Behörden. Nach ihrer Ankunft in Italien müssen sie sich einigen Kontrollen unterziehen, die erforderlichen Quarantänezeiten müssen sie jedoch nicht einhalten.Am Wochenende sollten sie ihre Reise durch Mittel- und Norditalien in Richtung ihrer Herkunftsländer – hauptsächlich Deutschland und Frankreich – fortsetzen können, schrieb der "Corriere della Sera".Die Touristen waren seit der Grenzschließungen auf dem Balkan Mitte März in Griechenland gestrandet und hatten es abgelehnt, ihre Fahrzeuge dort zurückzulassen und mit dem Flugzeug in ihre Heimatländer zurückzukehren. Seither harrten die meisten von ihnen in ihren Wohnmobilen aus.