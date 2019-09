13 und 12 Jahre Haft für mehrfache Kinderschänder

Zwei Männer hatten auf einem Campingplatz in Lüdge mehrere Kinder missbraucht und dabei gefilmt. Nun müssen sie mehrere Jahre ins Gefängnis.

Beim Prozess zum massenhaften Kindesmissbrauch in Lügde , Deutschland, hat das Landgericht Detmold ein Urteil gefällt. Wie die AFP berichtet, wurden die beiden geständigen Angeklagten zu jeweils 12 und 13 Jahren Haft verurteilt. Außerdem müssen die beiden Männer in der Sicherungsverwahrung untergebracht werden.Der Hauptbeschuldigte soll dem Bericht der Ermittler zufolge 28 Kinder missbraucht haben, sein Komplize 18. Einige der Vergewaltigungsopfer waren noch kleine Kinder. Einer der beiden Männer soll zudem einige seiner Opfer auf dem Campingplatz gezwungen haben, ihrerseits andere Kinder zu missbrauchen. Dabei soll er sie angeleitet und gefilmt haben.Die Taten sollen sich zwischen 2008 und 2018 ereignet haben. Bereits über 1.000 sexuelle Übergriffe auf die Kinder konnte den Tätern nachgewiesen werden. Die Polizei geht jedoch noch von weiteren Opfern aus.Beim Hauptbeschuldigten handelt es sich um einen 56-jährigen Mann, der auf dem Campingplatz Eichwald einer von 280 Dauercampern war. Beim anderen Angeklagten handelte es sich um einen 34-Jährigen aus Steinheim bei Höxter. Die beiden sitzen seit Mitte November 2018 in Untersuchungshaft. (doz)