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Designer beim Arbeiten am Desktopplatz
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Neues für Designer

Canva macht Profi-Grafiksoftware gratis

Canva bündelt jetzt alle Profi-Tools in der neuen ProSuite. Affinity erhält ein Update mit KI-Funktionen - und bleibt weiterhin kostenlos.
Technik Heute
Von Technik Heute
16.09.2026, 19:07
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Canva hat seine neue ProSuite vorgestellt. Das Paket verbindet die Grafiksoftware Affinity, das Animationsprogramm Cavalry, das Visualisierungstool Flourish und die KI-Plattform Leonardo mit der Hauptanwendung Canva.

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Die Idee dahinter: Profis erstellen Vorlagen, die Teams dann einfach in Canva weiterverwenden und anpassen können. Auch der Datenaustausch mit anderen Programmen wie Adobe InDesign wird verbessert.

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Wie heise.de berichtet, beinhaltet das Update auf Affinity 3.3 ein neues Blend-Tool für Übergänge zwischen Vektorformen. Gestalter können damit Objekte entlang von Kurven verteilen und Formen ineinander übergehen lassen.

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Gratis-KI mit Claude

Spannend für Nutzer: Eine kostenlose Verbindung zum KI-System Claude ermöglicht Befehle in Alltagssprache. So lassen sich etwa Dateien stapelweise bearbeiten oder Druckdaten vorbereiten.

Weitere KI-Funktionen analysieren bearbeitete Bilder und zerlegen sie wieder in bearbeitbare Ebenen. Für Hobby-Astronomen gibt es sogar einen eigenen Arbeitsbereich für Astrofotografie.

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Was kostet das Ganze?

Die gute Nachricht: Canva, Affinity und Cavalry bleiben kostenlos nutzbar. Die Gratis-Version umfasst einen einfachen Editor, 5 GB Cloud-Speicher und Millionen Vorlagen.

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Canva Pro kostet 12 Euro monatlich oder 110 Euro pro Jahr und bietet Premium-Vorlagen, 100 GB Speicher sowie KI-Funktionen wie Hintergrundentfernung. Canva Business für Teams schlägt mit 17 Euro pro Nutzer und Monat zu Buche.

tec,16.09.2026, 19:07
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