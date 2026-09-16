i Designer beim Arbeiten am Desktopplatz pixabay.com Neues für Designer Canva macht Profi-Grafiksoftware gratis Canva bündelt jetzt alle Profi-Tools in der neuen ProSuite. Affinity erhält ein Update mit KI-Funktionen - und bleibt weiterhin kostenlos. Von Technik Heute 16.09.2026, 19:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Canva hat seine neue ProSuite vorgestellt. Das Paket verbindet die Grafiksoftware Affinity, das Animationsprogramm Cavalry, das Visualisierungstool Flourish und die KI-Plattform Leonardo mit der Hauptanwendung Canva.

Die Idee dahinter: Profis erstellen Vorlagen, die Teams dann einfach in Canva weiterverwenden und anpassen können. Auch der Datenaustausch mit anderen Programmen wie Adobe InDesign wird verbessert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie heise.de berichtet, beinhaltet das Update auf Affinity 3.3 ein neues Blend-Tool für Übergänge zwischen Vektorformen. Gestalter können damit Objekte entlang von Kurven verteilen und Formen ineinander übergehen lassen.

Gratis-KI mit Claude

Spannend für Nutzer: Eine kostenlose Verbindung zum KI-System Claude ermöglicht Befehle in Alltagssprache. So lassen sich etwa Dateien stapelweise bearbeiten oder Druckdaten vorbereiten.

Weitere KI-Funktionen analysieren bearbeitete Bilder und zerlegen sie wieder in bearbeitbare Ebenen. Für Hobby-Astronomen gibt es sogar einen eigenen Arbeitsbereich für Astrofotografie.

Was kostet das Ganze?

Die gute Nachricht: Canva, Affinity und Cavalry bleiben kostenlos nutzbar. Die Gratis-Version umfasst einen einfachen Editor, 5 GB Cloud-Speicher und Millionen Vorlagen.

Die Bilder des Tages i ?

Canva Pro kostet 12 Euro monatlich oder 110 Euro pro Jahr und bietet Premium-Vorlagen, 100 GB Speicher sowie KI-Funktionen wie Hintergrundentfernung. Canva Business für Teams schlägt mit 17 Euro pro Nutzer und Monat zu Buche.