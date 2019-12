Capital Bra dominiert die YouTube-Charts 2019

Der Berliner Rapper ist an vier der zehn in Österreich im Jahr 2019 meistgesehenen Musikvideos beteiligt.

So wie schon in den Jahren zuvor führt auch heuer wieder kein Weg vorbei am Deutschrap. Da die Kids heutzutage ihre Musik nicht mehr als physischen Datenträger kaufen, sondern nur mehr per Streaming oder YouTube konsumieren, macht sich der Musikgeschmack in diesen Charts besonders bemerkbar.Von den zehn meistgeschauten Musikvideos in Österreich 2019 sind ganze sieben Stück dem Genre des Deutschrap zuzuordnen. Vier davon mit Beteiligung von Capital Bra. Auf Nummer 1 findet sich "Cherry Lady", die von ihm und Dieter Bohlen adaptierte Neufassung des Modern Talking Klassikers "Cheri Cheri Lady".Neben Deutschrap findet sich mit Sarah Connor ("Vincent", Platz 3), Seiler und Speer ("Herr Inspektor", Platz 8) und Billie Eilish ("bad guy", Platz 10) auch Vertreter der internationalen Pop- bzw. der heimischen Austropop-Szene.