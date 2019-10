Klaas nimmt heimlich Song mit Capital Bra auf

Entertainer Klaas Heufer-Umlauf hat einen Song mit Capital Bra aufgenommen. Der Clou an der Sache: Der Rapper wusste nichts davon!

Klaas Heufer-Umlauf und Capital Bra haben einen Song aufgenommen. Doch wie kam es eigentlich dazu? Eine offizielle Anfrage von dem Entertainer gab es nämlich nicht."Warum zur Hölle sollte der mit mir einen Song machen? Ich bin so ein Fernsehheini, so ein Comedy-Vogel, das ist ja wohl das allerletzte was man als kredibiler Rapper machen sollte, mit so einem wie mir einen Song zusammen zu machen", so Klaas.Stattdessen lud der Entertainer den 24-Jährigen in seine Sendung ein. Gefilmt wurde der Rapper jedoch schon vorher - natürlich ohne sein Wissen: Beim Parkplatz, im Flur sowie beim Vorgespräch mit Klaas.Auf geschickte Art und Weise bringt Klaas den Rapper dabei Markennamen von Uhren oder Autos zu nennen. Auch der Titel des Songs "Die Gang ist mein Team" erwähnt Capital Bra im Interview. Am Ende gibt es dann noch eine vermeintliche Fahrzeugkontrolle, damit auch die Polizei ins Musikvideo kommt.Fertig ist das Video zu "Die Gang ist mein Team". Fast drei Millionen Youtube-Nutzer haben das Video bereits angeklickt.Was Capital Bra dazu meint, ist nicht bekannt. Doch Klaas ist guter Dinge: "Ich glaube nicht, dass der sauer auf mich ist. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung."