Cara Delevingne lobt diese Wienerinnen als Vorbilder

Die Wiener Tanz-Truppe Gold Caviar Crew stahl bei der Vienna Fashion Week 2018 die Show. Jetzt adelt sie Topmodel Cara Delevingne.

Mitten während der Pariser Fashion Week postet Cara Delevinge ihre #fashionshowgoals. Vorbilder für sie sind nicht etwa andere Topmodels sondern ein Quartett aus Wien mit nigerianischen und österreichischen Wurzeln.Marie-Louise Batamak, Temiloluwa Obiyemi, Jessica Williams und Chigozie Ogbuebele brachten als Gold Caviar Crew 2018 Schwung in die Vienna Fashion Week. Der Clip ihres Auftritts ging viral.Mehr als ein Jahr später taucht der Clip auf Caras Instagram-Accout auf: "Ihr könnt sehen, wer die starken Frauen sind. Es sind die, die sich gegenseitig aufbauen anstatt sich niederzumachen", schwärmt das Model.Nur eine Stunde nach Caras Posting reagierte die Gold Caviar Crew auf ihrem eigenen Account . "Guys we can't believe it 😱😭😍 @caradelevingne posted our fashionweek video ❤️" Wenig überraschend sind die vier baff. Es kann halt nicht jeder Cara Delevingnes Vorbild sein. Glückwunsch!