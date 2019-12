Cardi B im Federmantel und Schleier vor Gericht

Rapperin Cardi B zog bei ihrem Gerichtstermin in New York alle Blicke auf sich.

Was für ein Auftritt! Cardi B tauchte am Dienstag in schwarzem Federmantel, meterlanger Schlepper und Louboutins bei ihrem Prozess in New York auf. Auch die Fingernägel hatte sich extra vorher giftgrün lackiert, nur (leider) ging einer davon am Weg dorthin verloren (siehe Diashow oben). Mehrere Assistenten begleiteten die Musikerin zu dem Termin.Seit vergangenem Jahr steht Cardi B immer wieder vor Gericht. Der Vorwurf: Die Musikerin soll im August 2018 zwei Bardamen in einem Stripclub mit mehreren Flaschen und einer Wasserpfeife beworfen haben. Zeugen berichteten, die Rapperin sei fest davon überzeugt gewesen, dass eine der beiden vermeintlichen Opfer mit ihrem Ehemann Offset eine Affäre habe.Die Rapperin weist die Vorwürfe zurück. Sollte Cardi B schuldig gesprochen werden, drohen ihr im schlimmsten Fall bis zu vier Jahre Haft.