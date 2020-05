Palmen-Promi Carina steht unter Polizeischutz

Carina Spack mobbte Claudia Obert in der TV-Show "Promis unter Palmen". Die Zuschauer sind empört – einige drohen ihr sogar mit dem Tod.

Seit ihrer Mobbing-Attacke gegen Claudia Obert in der TV-Show "Promis unter Palmen" bekommt Carina Spack Morddrohungen von den Zuschauern. Momentan steht sie deswegen sogar unter Polizeischutz.In der zweiten Folge hatte die Ex-"Bachelor"-Kandidatin – gemeinsam mit Yotta und Mangiapane – Obert so fies gemobbt, dass Sat.1 die Folge nachträglich aus der Mediathek entfernte.Inzwischen hat sich Spack für ihr Verhalten bei Obert entschuldigt: "Bei der Ausstrahlung war ich sehr erschrocken von mir selbst. Das war ein sehr kindisches Verhalten. Und war unter der Gürtellinie – wofür ich mich aber bei Claudia mehrfach entschuldigt habe", gestand sie in der Wiedersehensshow "Promis unter Palmen – Die große Aussprache" und brach dabei in Tränen aus.Von den Zuschauern wird Spack trotzdem noch dafür kritisiert: "Nach der Ausstrahlung war das schon heftig, ich habe Morddrohungen bekommen. Das geht dann schon wirklich zu weit. Klar, was ich gemacht habe, ging auch zu weit. Aber Morddrohungen ist noch mal ein Step weiter. Bei mir steht mittlerweile die Polizei vor der Tür", berichtet sie der "Bild".