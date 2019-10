"Baywatch"-Star wird für Halloween zur Raubkatze

Halloween ist zwar noch rund zwei Wochen entfernt, das hindert die Amis allerdings nicht daran, schon etwas vorzufeiern.

Bereits am Mittwoch wurde zur "Fright Night"-Kostümparty in Coconut Creek im US-Bundesstaat Florida geladen. Unter den toll maskierten Gästen befand sich auch Carmen Electra. Die mittlerweile 47-jährige "Baywatch"-Nixe machte am roten Teppich des örtlichen Casinos eine absolut eindrucksvolle Figur.Für die Charity-Veranstaltung hat sich das ehemalige Playmate als Schneeleopard verkleidet. Schwarzes Korsett über einem hautengen Leoparden-Einteiler, schwarze Lederhandschuhe, knallgelbe Fingernägel und passendes Make-up sorgten bei Fans für Schnappatmung.