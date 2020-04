Carmen Geiss (54) zerstört ihren Wintergarten

Carmen Geiss hat die Zerstörungswut gepackt! Mit einem riesigen Vorschlaghammer legt die Millionärsgattin ihren Wintergarten einfach in Schutt und Asche.

"Heute habe ich mal meinen Wintergarten beobachtet und gesehen, dass er mir nicht gefällt. Und da werde ich jetzt ein bisschen dran arbeiten", erklärt Carmen Geiss ihren Followern auf Instagram.Die Gattin von Millionär Robert Geiss setzt sich noch schnell eine Schutzbrille auf und macht sich an die Arbeit. Sie schnappt sich einen Vorschlaghammer und macht aus ihrem Wintergarten Kleinholz.Offenbar nutzt Carmen die Zeit in der Selbstisolation für eine kleine Renovierung. Mit voller Kraft zertrümmert die 54-Jährige eine Steinbank und hat sichtlich Spaß daran. "Das ist auch gut zum Stressabbau", so die Millionärsfrau.Ihre Instagram-Fans sind von den Renovierungsarbeiten jedenfalls begeistert und bewundern Carmen für ihre Schlagkraft. Doch nicht alle können mit ihren Abrisskünsten auch etwas anfangen."Liebe Carmen Ohje ich hoffe Corona ist bald zu Ende es bekommt dir nicht überlass das lieber den Fachkräften lass es lieber", heißt es in einem Kommentar.