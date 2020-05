Tragisch: Carmen Geiss hatte neun Fehlgeburten

An ihrem Geburtstag erinnert sich Carmen Geiss auch an besonders dunkle Zeiten, in denen sie reihenweise gegen harten Schicksalsschlägen kämpfte.

Geiss will Betroffenen Mut machen

Zum 55. Geburtstag posiert Kult-Auswanderin Carmen Geiss selbstbewusst im aufreizenden Bikini und Atemschutz für ihre über 640.000 Instagram-Follower. Ihren Fans und der Öffentlichkeit ist die Gattin von Millionär Robert Geiss (56) vor allem durch ihre schillernden Auftritte im TV ein Begriff. Deshalb überrascht die Society-Lady an diesem Tag vor allem mit einer traurigen Lebensbeichte, fernab ihres glitzernden Luxus-Lebens."Ich hatte neun Fehlgeburten und eine Eileiterschwangerschaft", erinnert sich Carmen Geiss in ihrem Instgram-Posting. Mit ihrem Statement möchte sie zeigen, dass man auch nach tragischen Ereignissen nicht aufgeben soll und will betroffenen Frauen Mut machen. Bereits 2013 hatte sie in ihrem Buch "Von nix kommt nix - Voll auf Erfolgskurs mit den Geissens" von ihren schweren Schicksalsschlägen, durchaus in drastischen Worten: "Es klingt jetzt wahrscheinlich krass, aber Fehlgeburten wurden fast zu einer Gewohnheit, so oft passierte mir dieses furchtbare Unglück."Tapfer gab sie trotzdem nicht auf und schenkte 2003 mit 38 Jahren Tochter Divina (16) das Leben. Schwester Shania (15) erblickte bereits ein Jahr später das Licht der Welt. In ihrem Geburtstags-Posting dankt sie deshalb auch ihrer ganzen Familie, die "in guten und in schlechten Zeiten" zu ihr stehen.Andere Kritikern zählen für sie nicht. Ihnen zeigt sie die kalte Schulter und ist sichtlich stolz auf ihren Körper: "Nur schade, dass es jetzt keine Beach Clubs gibt, in denen ich die Arbeit an meinem Körper auch zeigen könnte", fügt der Reality-TV-Star augenzwinkernd hinzu.