Carrie schwer misshandelt: Bedingte Strafe für Frau

Jung und unbekümmert stampfte eine 21-jährige St. Pöltnerin am Dienstag in den St. Pöltner Verhandlungssaal: Sie hatte in einer Wohnung in der Herzogenburger Straße in St. Pölten Hündchen "Carrie" schwer misshandelt, den Beißkorb mit einem alten BH-Träger fixiert. Die kleine Schnauze des Hundemädchens war bis auf die Knochen aufgeschunden, Gewebe war abgestorben. Tierfreundin Claudia Polat rettete schließlich das arme Geschöpf ( "Heute" berichtete ).Tierschutzvereine und sogar Politiker schalteten sich ein, kümmerten sich um das Chihuahua-Mädchen. In der Folge entstand ein Streit um die Übernahme der Behandlungskosten und dann um den Verbleib von "Carrie" – der Hund bleibt bis auf weiteres im Tierheim.Vor Gericht heute in St. Pölten meinte die recht einfältige 21-Jährige: "Ich wollte nicht, dass sich die Nachbarn aufregen, wenn der Hund kläfft." Rund eine Woche habe die Mindestsicherungsbezieherin den Beißkorb mit dem alten Busenhalter-Träger fixiert, Verwesungsgeruch durch abgestorbenes Gewebe habe sie nicht wahrgenommen (). Der Freund der zweifachen Mutter habe gar nichts mitbekommen: "Der sitzt den ganzen Tag vorm Computer."Übrigens: Wegen Verletzungen und Vernachlässigens eines Hundes hatte die junge Frau bereits einmal 800 Euro Strafe von der Behörde bekommen, aber kein Hundehalteverbot.Das Urteil jetzt: zehn Monate bedingte Haft wegen Tierquälerei (nicht rechtskräftig) und ein Hundehalteverbot.