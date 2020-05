Cate Blanchett soll Lilith in "Borderland" werden

Die Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett könnte eine der Hauptrollen in der Filmadaption von "Borderland" übernehmen.

Cate Blanchett ist in Gesprächen für eine Hauptrolle in der Videospielverfilmung von "Borderlands".Wie das Branchenblatt " Variety " exklusiv erfuhr, könnte die zweifache Oscar-Preisträgerin die Rolle der Lilith in Lionsgates großer Leinwand-Version der beliebten Videospiel-Serie übernehmen. Ihr Rolle: Lilith, die Sirene mit Superkräften.Eli Roth wird bei dem Projekt Regie führen, das Drehbuch stammt aus der Feder von Craig Mazin, der auch das Drehbuch zu der Emmy-prämierten Miniserie "Chernobyl" lieferte.Die 2009 gestartete Shooter-Serie "Borderlands" ist inzwischen in vier Teilen erschienen, der vorläufig letzte Teil erschien 2019. Im Ego-Shooter werden Monster, Kampfroboter und alles andere, was sich bewegt abgeballert und neue Waffen gesammelt. Hintergrund ist eine Science-Fiction-Geschichte um den fernen Planeten Pandora.Blanchett filmte mit Bradley Cooper den Guillermo del Toro-Thriller "Nightmare Alley", bevor die Produktion durch den Ausbruch des Coronavirus gestoppt wurde.Mit Superkräften kennt sich Blanchett ebenfalls aus. In "Thor: Ragnarok" trat sie als Hela ihren kleinen Brüdern Thor und Loki ordentlich in den Hintern. Die 50-jährige Schauspielerin genoss es, die erste Marvel-Bösewichtin zu sein.