Austro-Mime verrät: So ticken die Hollywood-Stars

Österreicher Lucas Englander stand schon mit Antonio Banderas, Henry Cavill und Helen Mirren vor der Kamera. Doch wie ticken die Stars hinter den Kulissen?

International ist der gebürtige Wiener Schauspieler Lucas Englander (27) gut im Geschäft: Im Juni 2018 glänzte er in der Serie "Genius" mit Hauptdarsteller Antonio Banderas, ab 24. Oktober gibt er in "Catherine the Great" (auf Sky) an der Seite von Filmstar Helen Mirren sein Bestes.Die vierteilige Miniserie erzählt von der Regentschaft Katharinas der Großen, die von Skandalen, Intrigen und Konflikten sowie ihrer Affäre zu dem Fürsten Gregor Alexandrowitsch Potemkin (Jason Clarke) geprägt war. Englander spielt darin den Militärleutnant Mirovich, der die russische Zarin stürzen will.Damit nicht genug: Ende des Jahres spielt der Österreicher in der Netflix-Serie "The Witcher" als Elf Chireaden den Kuppler für Protagonist Geralt von Riva (Henry Cavill).Doch wie ticken die Stars eigentlich hinter den Kulissen? Wir trafen Englander in Wien und fragten nach.Stehen Botox und Schönheits-OPs an der Tagesordnung? Warum haben manche Schauspieler Star-Allüren? Und woran liegt es, dass US-Darsteller so viel mehr verdienen als europäische Darsteller?