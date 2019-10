Catherine Zeta-Jones modelt mit ihrer Tochter

Gemeinsam mit Carys Douglas bewirbt die Schauspielerin die neuen Taschen von Fendi.

16 Jahre ist Carys Douglas, die Tochter von Catherine Zeta-Jones (50) und Michael Douglas (75) jung, darf aber schon für die ganz Großen modeln. Zumindest an der Seite ihrer Frau Mama, mit der sie in der neuen Kampagne von Fendi glänzt.Geknipst und gedreht wurde in Rom. "Das Shooting hat so viel Spaß gemacht", erinnert sich Carys ( via "Gala" ). "Wir haben die ganze Zeit Musik gehört und zwischendurch immer wieder getanzt."Geliebte Verwandte können auch gute Kollegen sein. "Wir sind sehr offen miteinander. Meine Mutter hat mir viel über die Höhen und Tiefen des Lebens beigebracht", weiß die 16-Jährige die maternale Unterstützung zu schätzen.Catherine streut Carys ebenfalls Rosen: "Ihre Mutter zu sein, ist das Beste überhaupt." Wie gut sich die beiden verstehen, ist auch in diesem Werbeclip von Fendi unverkennbar: