Cathy Hummels erhält eigene TV-Sendung

Das Model dreht momentan für eine neue RTL2-Show im thailändischen Puket. Sohn Ludwig ist mit dabei.

"Ich bin gerade für einen unfassbar tollen Moderationsjob für einen Monat mit meinem Ludwig in Thailand", verrät die 32-Jährige gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Er kann sogar schon Danke auf Thailändisch sagen. Da ist er mir einen Schritt voraus. Das bekomme ich noch nicht hin. Aber ich muss ja auch arbeiten, und Ludwig hat mehr Zeit, sich aufs Thailändischlernen zu konzentrieren".Die Frau von Profikicker Mats Hummels wurde im Vorfeld der Reise dafür kritisiert, dass sie den 2-Jährigen auf so eine lange Reise mitnimmt. Cathy kontert allen Kritikern: "Dass ich vier Wochen in Thailand arbeiten und mein Sohn mich begleiten kann, ist für uns beide eine Bereicherung".Was genau hinter dem Moderationsjob für RTL2 steckt, hat Frau Hummels noch nicht verraten.