Cathy Lugner postet nach Liebes-Aus Underboob-Pic

Vor wenigen Tagen verkündete Cathy Lugner das Liebes-Aus von ihrem Freund. "Maurice und ich gehen ab jetzt getrennte Wege, mehr gibt es dazu nicht zu sagen", erklärte die 29-Jährige auf Instagram -berichtete.Und das, obwohl die beiden erst Anfang August - also vor einem Monat - ihre Liebe offiziell gemacht hatten. Auf Instagram hat die Ex-Frau von Richard Lugner sämtliche Bilder von ihr und Maurice bereits gelöscht.Nach der Trennung von dem 28-jährigen Marineoffizier postete Cathy nun ein freizügiges Bild. Im knappen Bikini blickt sie dabei ernst in die Kamera. Dazu schreibt sie ein paar Zeilen, die deutlich machen, wie nahe ihr das Liebes-Aus geht.Ihre Follower sehen das Foto aber eher mit gemischten Gefühlen. "Ist dein Oberteil zu klein oder hast du so große Brüste", ist etwa unter den Kommentaren zu lesen.Andere wiederum sehen weniger das Underboob-Foto kritisch, ihnen fehlt viel mehr Cathys Lächeln. "Wenn man traurig ist, helfen auch die schönsten Fotos nicht, denn das Strahlen in den Augen fehlt.... nimm Dir Zeit für Dich, Du kommst darüber hinweg", schreibt eine Userin.Ihre Fans hoffen nun, dass die 29-Jährige bald wieder lachen kann. Alles Gute und Kopf hoch, liebe Cathy!(wil)