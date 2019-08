Cathy Lugner zeigt ihren neuen Freund Maurice

Nach langem Singledasein ist die 29-Jährige jetzt wieder frisch verliebt. Und teilt ihr Glück auf Instagram.

"...wenn du nicht damit rechnest, haut es dich um", schreibt Cathy Lugner (29) zu einem süßen Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem neuen Freund zu sehen ist, in einer Insta-Story.Der Nachfolger des Wiener Baumeisters Richard Lugner kann sich sehen lassen. "Er heißt Maurice, ist 28 Jahre alt und hauptberuflich als Offizier in der Deutschen Marine tätig", bestätigt CathyKennengelernt hat sich das Paar im echten Leben vor einigen Monaten bei einer Geburtstagsparty. Auf Instagram folgte man sich davor schon gegenseitig. Maurice begeistert dort fast 200.000 Follower regelmäßig mit Bildern von seinem durchtrainierten Körper.Der 28-Jährige hat gerade sein Studium "Nautik und Seeverkehr" bei der Bundeswehr abgeschlossen und soll bald an Bord einer Fregatte zu arbeiten beginnen.Jetzt hat sich Cathy Lugner entschieden, ihre neue Beziehung öffentlich zu machen. Gegenüber der "Bild" gibt sie an, warum das so war: "Nach dem Überwinden meiner Scheidung fiel es mir vorerst schwer, jemanden Neuen an mich heran zu lassen. Ich bin jetzt seit so langer Zeit Single gewesen. Natürlich habe ich Männer kennengelernt, ich bin ja nicht Mutter Theresa, aber es hatte bislang einfach leider nie wirklich geklappt".Mit Richard Lugner (76) war Cathy etwas mehr als zwei Jahre lang verheiratet. (baf )