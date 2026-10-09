Sex auf dem Bärenfell? Landeschef sorgt für Lacher

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (53) zeigte sich in der ARD-Sendung "Inas Nacht" von seiner lockeren Seite. Im weißen Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln ließ er sich ein Bier einschenken und plauderte mit Moderatorin Ina Müller.
Günther verriet etwa, dass er früher dachte, er könne kein Spitzenpolitiker werden - weil er im Auto nicht arbeiten kann. Seine Personenschützer müssen den passionierten Läufer bei seinen Sporteinheiten zu Fuß oder mit dem Rad begleiten.
Wie der "Spiegel" berichtet, bewies Günther auch Schlagfertigkeit: Als Müller ihn nach seinen Knieproblemen fragte, ob denn Sex auf dem Bärenfell mit seiner Ehefrau Anke noch ginge, konterte er trocken: "Das ist wirklich tatsächlich echt ein Problem."
Musikalisch ging es ebenfalls zur Sache. "Ich kann auch Niveau", sagte der CDU-Politiker - und stimmte dann den Punk-Song "Arschloch!" an. Gemeinsam mit Ina Müller sang er außerdem den Matthias-Reim-Hit "Verdammt, ich lieb dich".
Günther erzählte auch von einer ruppigen Begegnung mit dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl. Welche genau, verriet er aber nicht.