i Ina Müller und Daniel Günther (CDU, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein). NDR/Morris Mac Matzen "Inas Nacht" Sex auf dem Bärenfell? Landeschef sorgt für Lacher Der deutsche Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gab sich in der ARD-Talkshow locker. Er bestellte ein Bier und sang sogar "Arschloch!". Von Newsdesk Heute 09.10.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (53) zeigte sich in der ARD-Sendung "Inas Nacht" von seiner lockeren Seite. Im weißen Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln ließ er sich ein Bier einschenken und plauderte mit Moderatorin Ina Müller.

Günther verriet etwa, dass er früher dachte, er könne kein Spitzenpolitiker werden - weil er im Auto nicht arbeiten kann. Seine Personenschützer müssen den passionierten Läufer bei seinen Sporteinheiten zu Fuß oder mit dem Rad begleiten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie der "Spiegel" berichtet, bewies Günther auch Schlagfertigkeit: Als Müller ihn nach seinen Knieproblemen fragte, ob denn Sex auf dem Bärenfell mit seiner Ehefrau Anke noch ginge, konterte er trocken: "Das ist wirklich tatsächlich echt ein Problem."

Punk-Song und Liebesballade

Musikalisch ging es ebenfalls zur Sache. "Ich kann auch Niveau", sagte der CDU-Politiker - und stimmte dann den Punk-Song "Arschloch!" an. Gemeinsam mit Ina Müller sang er außerdem den Matthias-Reim-Hit "Verdammt, ich lieb dich".

Ina Müller und Daniel Günther (CDU, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein). NDR/Morris Mac Matzen

Günther erzählte auch von einer ruppigen Begegnung mit dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl. Welche genau, verriet er aber nicht.