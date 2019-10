Celine Dion singt am 15. Juni 2020 in der Stadthalle

Die Kanadierin mit der gigantischen Stimme kommt mit ihrem neuen Album im Sommer 2020 nach Wien.

Erst Ende September musste Celine Dion fünf Konzerte in Kanada absagen, weil ihr die Stimme versagte. Doch die Grippe wird die Diva nicht ewig plagen und Celine nutzt die Zeit, neue Stopps auf ihrer Courage World Tour zu planen.Am 15. Juni 2020 macht sie mit ihrer Welttournee in über Hundert Städten Halt. Seit Dienstag ist klar: Auch Wien ist dabei.Der Vorverkauf läuft ab 2.10.2019 um 10 Uhr.Celine Dions neues Album "Courage" erscheint am 15.11.Schon jetzt sind drei Songs veröffentlicht. "Imperfections", "Lying Down" und "Courage" zeigen schon jetzt, worauf man sich im Sommer freuen darf.