i Ceylon-Zimt stammt ursprünglich aus Sri Lanka und wird auch auf den Seychellen und Madagaskar angebaut. iStock/Antonio Gravante Ernährung Ceylon-Zimt: Darum ist er gesünder als Cassia Zimt ist eines der beliebtesten Gewürze. Doch nicht jede Sorte ist gleich gesund. Warum du lieber zu Ceylon-Zimt greifen solltest. Von Heute Life 19.11.2026, 13:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob im Apfelkompott, auf dem Milchreis oder in den Weihnachtskeksen: Zimt gehört zu den beliebtesten Gewürzen. Doch die wenigsten wissen, dass es verschiedene Sorten gibt – und dass eine davon deutlich gesünder ist als die andere.

In unseren Supermärkten findet man meist Cassia-Zimt, weil dieser günstiger ist und kräftiger schmeckt. Der edlere Ceylon-Zimt stammt ursprünglich aus Sri Lanka (früher Ceylon) und wird auch auf den Seychellen und Madagaskar angebaut.

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Der entscheidende Unterschied liegt im Cumarin-Gehalt, heißt es auf utopia.de. Cassia-Zimt enthält laut Foodwatch etwa 200-mal mehr von diesem Stoff als Ceylon-Zimt. Cumarin gilt als leberschädigend, wenn man zu viel davon aufnimmt. Bereits zwei Gramm Cassia-Zimt pro Tag erreichen die empfohlene Höchstgrenze.

So erkennst du echten Ceylon-Zimt

Beim Kauf von Zimtstangen lässt sich Ceylon-Zimt leicht erkennen: Die Stangen sind feinblättrig und bestehen aus mehreren dünnen Lagen Rinde. Cassia-Stangen dagegen sind dicker und eingerollt. Bei Pulver ist die Unterscheidung schwieriger, hier hilft ein Blick auf die Verpackung.

Positive Wirkungen beider Sorten

Studien zeigen, dass Zimt generell antioxidativ, antientzündlich und antibakteriell wirken kann. Auch positive Effekte auf den Blutdruck wurden untersucht. Diese Wirkungen gelten für beide Zimtsorten, allerdings fehlen noch klinische Studien am Menschen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, greift zu Ceylon-Zimt in Bio-Qualität. Der höhere Preis zahlt sich aus, denn man kann ihn ohne Bedenken auch in größeren Mengen genießen. Besonders bei Kindern sollte man auf den cumarinarmen Ceylon-Zimt achten.