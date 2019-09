Channing Tatum gibt Tipps fürs Strippen

Aufgepasst, Männer – "Magic Mike" verrät, wie euch der perfekte Lapdance gelingt.

Der Tanzfilm "Step Up" (2006) öffnete Channing Tatum Tür und Tor in Hollywood, zum Sexsymbol und heiß begehrten Hollywood-Schnuckel wurde er aber erst mit der Stripper-Komödie "Magic Mike" (2012).Mittlerweile lässt er lieber andere Kerle ins Adamskostüm schlüpfen. Channing verwandelte "Magic Mike" in eine Live-Show, die bereits Las Vegas und London in ihren Bann zog. Ende November strippen seine Jungs auch in Berlin, beim diesjährigen Finale von "Germany's Next Topmodel" gab's schon mal eine Kostprobe ihres Könnens zu sehen.Im Gespräch mit "Bild am Sonntag" verriet Channing Tatum nun das Geheimnis eines gelungenen Männer-Strips: "Lachen! Denn sobald du lachst, wird dir klar, dass es seltsam ist, was du da gerade machst. Es bricht das Eis."Schafft man das nicht, besteht akute Rutschgefahr: "Wenn du es ernst nimmst, wird es ganz sicher in die Hose gehen. Es ist egal, wie cool, sexy oder männlich du bist – ein Lapdance ist einfach schräg! Ich weiß, wovon ich rede: Ich habe es so oft gemacht, viel öfter, als es mir lieb war."Bevor Channing im Film-Biz durchstartete, war er selbst im Entkleidungsgeschäft tätig: "Ich war 18 und habe acht oder neun Monate gestrippt. In einem Grill-Restaurant, das abends für die Nachbarschaft zum Club Joy wurde."Geld scheffelte er damit nicht gerade. 150 Dollar waren schon eine gute Ausbeute für eine Nacht an der Stange – "Das muss dann schon ein guter Abend gewesen sein." Diese Zeiten sind freilich längst vorbei. Jetzt lässt der Hollywood-Star eben andere für sich tanzen.