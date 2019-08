Vor 6 ' Channing Tatum löscht seine Instagram-Seite

Der 37-jährige "Magic Mike"-Star zieht sich aus den sozialen Netzwerken zurück.

Zuletzt entzückte Channing Tatum seine Follower mit einem Foto, das ihn nackt unter der Dusche zeigt. Doch nun ist Schluss mit den freizügigen Bildern. Der Freund von Jessie J kündigte nämlich an, sich eine Auszeit von den sozialen Netzwerken nehmen zu wollen.



Alles aus mit Instagram & Co



"Ich versuche, kreativ zu sein und wieder etwas zu erschaffen", teilte er vergangenen Mittwoch seinen 17,4 Millionen Followern auf Instagram und Twitter mit.



"Um ehrlich zu sein, habe ich mich auf den sozialen Medien in den vergangenen Jahren nicht besonders kreativ gefühlt. Ich werde jetzt ein bisschen in der echten Welt sein und weg von meinem Telefon", erklärte der 39-jährige "Magic Mike"-Star weiter.



Es ist nicht für immer, Ladies!



Sorgen brauche man sich aber keine machen: "Ich werde wahrscheinlich irgendwann wieder zurückkommen. Aber wenn ich es mache, muss mir klar sein, warum ich hier bin und was ich hier veröffentliche. Ich liebe euch! Wir sehen uns bald", versprach Tatum. Mittlerweile hat der Schauspieler seinen Account gelöscht. (lm)