Chaos: Black Friday sorgt für Ausnahmezustand

Jedes Jahr findet der Black Friday am letzten Freitag des Novembers statt. So auch heute, bei dem Shoppingfans und Sparfüche ausschwärmen, um Schnäppchen zu ergattern.

Der sogenannte Black Friday ist eine amerikanische Erfindung und findet immer einen Tag nach Thanksgiving statt. Inzwischen hat es der schwarze Freitag bis zu uns nach Österreich geschafft hat, wodurch viele Menschen in die Einkaufszentren ausschwärmen.Doch der Einkaufswahn kann schnell zu einer Geduldsprobe werden. Laut "Heute"-Leserreporterin Seda war die Schlange vor dem Zara auf der Wiener Mariahilferstraße so lang, dass sie geschlagene 40 Minuten darauf warten musste, um in das Geschäft zu gelangen.